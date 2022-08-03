Действие разворачивается 21 августа 2015 года. Террорист из Марокко захватывает скорый поезд, следующий из Брюсселя в Париж. Более пятисот пассажиров оказываются в смертельной опасности. Американские друзья-туристы решают дать отпор захватчику.

