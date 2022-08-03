Поезд на Париж
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Поезд на Париж

Поезд на Париж (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The 15:17 to Paris
Триллер, Биография89 мин18+

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О фильме

Действие разворачивается 21 августа 2015 года. Террорист из Марокко захватывает скорый поезд, следующий из Брюсселя в Париж. Более пятисот пассажиров оказываются в смертельной опасности. Американские друзья-туристы решают дать отпор захватчику.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд на Париж»