Поезд на Париж (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The 15:17 to Paris
Триллер, Биография89 мин18+
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О фильме
Действие разворачивается 21 августа 2015 года. Террорист из Марокко захватывает скорый поезд, следующий из Брюсселя в Париж. Более пятисот пассажиров оказываются в смертельной опасности. Американские друзья-туристы решают дать отпор захватчику.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- ССАктёр
Спенсер
Стоун
- ЭСАктёр
Энтони
Сэдлер
- АСАктёр
Алек
Скарлатос
- Актриса
Джуди
Грир
- Актриса
Дженна
Фишер
- РКАктёр
Рэй
Корасани
- Актёр
Тони
Хейл
- ТЛАктёр
Томас
Леннон
- СУАктёр
Синква
Уоллс
- ИУАктриса
Ирен
Уайт
- ДБСценарист
Дороти
Брисколл
- ЭССценарист
Энтони
Сэдлер
- АССценарист
Алек
Скарлатос
- СССценарист
Спенсер
Стоун
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Тим
Мур
- МОАктёр дубляжа
Максим
Онищенко
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- Оператор
Том
Стерн
- КДКомпозитор
Кристиан
Джейкоб