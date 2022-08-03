Главная героиня фильма Юлия красива, загадочна и… безнадeжно одинока. Она живeт вместе с мамой в доме, где царит настоящий культ покойного отца-военного, мощного, сурового человека. И редкого, судя по всему, идиота. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке. Но мама решительно настроена выдать дочь замуж.

