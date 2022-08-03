Подлец (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Подлец
Комедия, Драма91 мин18+
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О фильме
Главная героиня фильма Юлия красива, загадочна и… безнадeжно одинока. Она живeт вместе с мамой в доме, где царит настоящий культ покойного отца-военного, мощного, сурового человека. И редкого, судя по всему, идиота. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке. Но мама решительно настроена выдать дочь замуж.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- МЛРежиссёр
Михаил
Левитин мл.
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- ОЛАктриса
Ольга
Левитина
- Актриса
Ольга
Остроумова
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актриса
Маргарита
Шубина
- Актёр
Сергей
Фролов
- Актриса
Юлия
Куварзина
- ДКАктёр
Денис
Курочка
- Актёр
Николай
Аверюшкин
- ЕТСценарист
Евгений
Трефилов
- МЛСценарист
Михаил
Левитин мл.
- МЛПродюсер
Михаил
Левитин мл.
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- ЕМОператор
Евгений
Мусин
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич