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Подлец (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Подлец
Комедия, Драма91 мин18+

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О фильме

Главная героиня фильма Юлия красива, загадочна и… безнадeжно одинока. Она живeт вместе с мамой в доме, где царит настоящий культ покойного отца-военного, мощного, сурового человека. И редкого, судя по всему, идиота. Никто из встреченных Юлей мужчин не соответствует столь высокой планке. Но мама решительно настроена выдать дочь замуж.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Подлец»