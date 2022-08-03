Почтальон (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.01997, The Postman
Фантастика, Боевик170 мин18+
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О фильме
2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшего за ней распада современной цивилизации выжившие люди селятся разрозненными группами на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Правит всеми тиран, генерал Бетлехем.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время170 мин / 02:50
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ЛТАктёр
Лоренц
Тейт
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- Актёр
Дэниэл
фон Барген
- ТПАктёр
Том
Петти
- СБАктёр
Скотт
Бэйрстоу
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актриса
Роберта
Максвелл
- ЭРСценарист
Эрик
Рот
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- ДБСценарист
Дэвид
Брин
- Продюсер
Кевин
Костнер
- Продюсер
Стив
Тиш
- ДУПродюсер
Джим
Уилсон
- ЛБПродюсер
Лестер
Берман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- СРХудожник
Скотт
Ритенер
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард