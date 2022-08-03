Почтальон
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Почтальон (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.01997, The Postman
Фантастика, Боевик170 мин18+

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О фильме

2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшего за ней распада современной цивилизации выжившие люди селятся разрозненными группами на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Правит всеми тиран, генерал Бетлехем.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
170 мин / 02:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Почтальон»