Почтальон Пэт
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Почтальон Пэт

Почтальон Пэт (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.22014, Postman Pat: The Movie
Мультфильм, Комедия83 мин0+

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О фильме

Сколько нужно почтальонов для спасения мира? Достаточно одного, если он работает в паре с любопытным котом, готовым к любым приключениям.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Почтальон Пэт»