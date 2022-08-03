Фильм «Плохие парни навсегда» (2020) — долгожданное продолжение комедийного боевика, где Бернетт вынужден спасать лучшего друга от вдовы наркобарона.



Детектив Маркус Бернетт готовится выйти в отставку: у него родился внук, и пора бы перестать рисковать собственной жизнью. Между тем Майк Лоури, несмотря на приближающуюся старость, продолжает свою работу, пока однажды не становится жертвой покушения. Оправившись после комы, он начинает искать преследователя и снова попадает в беду. Новоиспеченный дедушка Бернетт возвращается на службу, чтобы помочь бывшему напарнику найти убийцу. В ходе расследования детективы выходят на след опасной преступницы, которая жаждет мести за смерть своего мужа. Майк будет в ужасе, когда узнает, какую правду все это время скрывала от него некая Изабель...



Это продолжение, которое не пытается изобрести франшизу заново, но дает отношениям знакомого дуэта новый виток — с шутками про стареющих «плохих парней» и по-прежнему зрелищными погонями и перестрелками. Так что если вы любите драйвовые самоироничные боевики, смотреть «Плохие парни навсегда» — значит отлично провести ближайший вечер.

