Плохие парни навсегда
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Плохие парни навсегда

Плохие парни навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.22020, Bad Boys for Life
Боевик, Криминал118 мин18+

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О фильме

Фильм «Плохие парни навсегда» (2020) — долгожданное продолжение комедийного боевика, где Бернетт вынужден спасать лучшего друга от вдовы наркобарона.

Детектив Маркус Бернетт готовится выйти в отставку: у него родился внук, и пора бы перестать рисковать собственной жизнью. Между тем Майк Лоури, несмотря на приближающуюся старость, продолжает свою работу, пока однажды не становится жертвой покушения. Оправившись после комы, он начинает искать преследователя и снова попадает в беду. Новоиспеченный дедушка Бернетт возвращается на службу, чтобы помочь бывшему напарнику найти убийцу. В ходе расследования детективы выходят на след опасной преступницы, которая жаждет мести за смерть своего мужа. Майк будет в ужасе, когда узнает, какую правду все это время скрывала от него некая Изабель...

Это продолжение, которое не пытается изобрести франшизу заново, но дает отношениям знакомого дуэта новый виток — с шутками про стареющих «плохих парней» и по-прежнему зрелищными погонями и перестрелками. Так что если вы любите драйвовые самоироничные боевики, смотреть «Плохие парни навсегда» — значит отлично провести ближайший вечер.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие парни навсегда»