Плохие парни навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Плохие парни навсегда» (2020) — долгожданное продолжение комедийного боевика, где Бернетт вынужден спасать лучшего друга от вдовы наркобарона.
Детектив Маркус Бернетт готовится выйти в отставку: у него родился внук, и пора бы перестать рисковать собственной жизнью. Между тем Майк Лоури, несмотря на приближающуюся старость, продолжает свою работу, пока однажды не становится жертвой покушения. Оправившись после комы, он начинает искать преследователя и снова попадает в беду. Новоиспеченный дедушка Бернетт возвращается на службу, чтобы помочь бывшему напарнику найти убийцу. В ходе расследования детективы выходят на след опасной преступницы, которая жаждет мести за смерть своего мужа. Майк будет в ужасе, когда узнает, какую правду все это время скрывала от него некая Изабель...
Это продолжение, которое не пытается изобрести франшизу заново, но дает отношениям знакомого дуэта новый виток — с шутками про стареющих «плохих парней» и по-прежнему зрелищными погонями и перестрелками. Так что если вы любите драйвовые самоироничные боевики, смотреть «Плохие парни навсегда» — значит отлично провести ближайший вечер.
Рейтинг
- АЭРежиссёр
Адиль
Эль Арби
- БФРежиссёр
Билал
Фалла
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Александр
Людвиг
- Актёр
Чарльз
Мелтон
- ПНАктриса
Паола
Нуньес
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- НДАктёр
Ники
Джем
- Актёр
Джо
Пантольяно
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- КБСценарист
Крис
Бремнер
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- Сценарист
Джордж
Галло
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- ДБПродюсер
Даг
Белград
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ЧДХудожник
Чарльз
Дабо мл.
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- РХОператор
Робрехт
Хейверт
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф