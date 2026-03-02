Плохие парни до конца
Плохие парни до конца

Плохие парни до конца (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Bad Boys: Ride or Die
Боевик, Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Полицейские Майами Маркус Бернетт иМайк Лоури узнают изтеленовостей, чтоих погибшего капитана полиции Конрада Говарда обвиняют вкоррупции исвязях снаркокартелями. Маркус иМайк отказываются вэто верить, авскоре получают видеозапись отсамого Говарда, снятую имперед смертью, вкоторой онпросит найти своих убийц ивосстановить егочестное имя. Сделать этоне такпросто, теперь охота объявлена насамих Бернетта иЛоури. Парни вынуждены пуститься вбега.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

