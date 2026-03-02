Плохие парни до конца (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Bad Boys: Ride or Die
Боевик, Комедия18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Полицейские Майами Маркус Бернетт иМайк Лоури узнают изтеленовостей, чтоих погибшего капитана полиции Конрада Говарда обвиняют вкоррупции исвязях снаркокартелями. Маркус иМайк отказываются вэто верить, авскоре получают видеозапись отсамого Говарда, снятую имперед смертью, вкоторой онпросит найти своих убийц ивосстановить егочестное имя. Сделать этоне такпросто, теперь охота объявлена насамих Бернетта иЛоури. Парни вынуждены пуститься вбега.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АЭРежиссёр
Адиль
Эль Арби
- БФРежиссёр
Билал
Фалла
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Мартин
Лоуренс
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Александр
Людвиг
- ПНАктриса
Паола
Нуньес
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- МЛАктриса
Мелани
Либёрд
- Актриса
Таша
Смит
- РСАктриса
Рэй
Сихорн
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актёр
Джо
Пантольяно
- DХАктёр
D.J.
Халед
- ДСАктёр
Джон
Сэлли
- ББАктриса
Бьянка
Бетьюн
- ДГАктёр
Дэннис
Грин
- КХАктриса
Куинн
Хэмпхилл
- ЛТАктриса
Леви
Трэн
- ДДАктёр
Джей
Девон Джонсон
- ДДАктёр
Джефф
Дж.Дж. Оферс
- НВАктёр
Николас
Верди
- СГАктёр
Стив
Гарлэнд
- ДТАктриса
Джерри
Таббс
- ЭКАктёр
Энок
Кинг
- ДДАктёр
Джейсон
Дэвис
- АХАктёр
Ахмед
Хуссэйн
- ББАктриса
Брайа
Бриммер
- НХАктёр
Нэйтан
Хессе
- ДМАктёр
Джесси
Малиновски
- АКАктриса
Адриана
Кларк
- ДТАктёр
Дуайт
Тернер
- ДКАктриса
Дженна
Кэнелл
- РМАктёр
Роб
Марс
- БЭАктёр
Бобби
Эрнандес
- Актёр
Майкл
Бэй
- АБАктриса
Алексис
Бака
- КБСценарист
Крис
Бремнер
- Сценарист
Джордж
Галло
- ДДПродюсер
Джефф
Дж.Дж. Оферс
- ДБПродюсер
Даг
Белград
- КБПродюсер
Крис
Бремнер
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- РХОператор
Робрехт
Хейверт
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф