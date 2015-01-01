Пленник
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Пленник

Пленник (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Captive
Боевики, Триллеры93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мать-одиночка, борющаяся с наркотической зависимостью, взята в заложники в собственной квартире, мужчиной, который сбежал из тюрьмы и убил судью, назначенного на его дело.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пленник»

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