Пленник (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Мать-одиночка, борющаяся с наркотической зависимостью, взята в заложники в собственной квартире, мужчиной, который сбежал из тюрьмы и убил судью, назначенного на его дело.





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