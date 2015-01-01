Пленник (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Captive
Боевики, Триллеры93 мин18+
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Сюжет
Мать-одиночка, борющаяся с наркотической зависимостью, взята в заложники в собственной квартире, мужчиной, который сбежал из тюрьмы и убил судью, назначенного на его дело.
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Рейтинг
5.1 Кин�оПоиск
5.4 IMDb
- ДДРежиссёр
Джерри
Джеймсон
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- Актриса
Леонор
Варела
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ЭГАктриса
Эль
Грэм
- ДОАктриса
Джессика
Ойелоуо
- МЛАктёр
Мэтт
Лоу
- КЧАктриса
Клаудия
Черч
- РДСценарист
Райнхард
Денк
- ДДПродюсер
Джерри
Джеймсон
- Продюсер
Дэвид
Ойелоуо
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- НСХудожник
Николас
Скабини
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф