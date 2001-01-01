Планета обезьян (фильм, 2001) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Планета обезьян» — путешествие в мрачный мир, в котором человечество оказалось не на вершине эволюции.



После крушения космического корабля астронавт Лео Дэвидсон попадает на планету, где правят разумные обезьяны. Они считают людей примитивными существами и относятся к ним как к рабам. Собственно, в руки к работорговцам Лео и угодил. Но даже в этом недружелюбном мире есть те, кто борется за права «хомо сапиенс». Одна из них — самка шимпанзе по имени Ари, которая становится главной союзницей Лео на его пути к свободе.



Работа режиссера Тима Бертона — не только зрелищная антиутопия, но и острая социальная сатира. Смотреть «Планета обезьян» стоит тем, кто ценит умную научную фантастику и фильмы с неожиданными сюжетными поворотами.



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