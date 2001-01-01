Планета обезьян (фильм, 2001) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический фильм «Планета обезьян» — путешествие в мрачный мир, в котором человечество оказалось не на вершине эволюции.
После крушения космического корабля астронавт Лео Дэвидсон попадает на планету, где правят разумные обезьяны. Они считают людей примитивными существами и относятся к ним как к рабам. Собственно, в руки к работорговцам Лео и угодил. Но даже в этом недружелюбном мире есть те, кто борется за права «хомо сапиенс». Одна из них — самка шимпанзе по имени Ари, которая становится главной союзницей Лео на его пути к свободе.
Работа режиссера Тима Бертона — не только зрелищная антиутопия, но и острая социальная сатира. Смотреть «Планета обезьян» стоит тем, кто ценит умную научную фантастику и фильмы с неожиданными сюжетными поворотами.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Тим
Рот
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актёр
Пол
Джаматти
- ЭУАктриса
Эстелла
Уоррен
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- УБСценарист
Уильям
Бройлес мл.
- МРСценарист
Марк
Розенталь
- ПБСценарист
Пьер
Буль
- РФПродюсер
Росс
Фанджер
- Продюсер
Иэн
Смит
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- НФАктёр дубляжа
Николай
Федорцов
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман