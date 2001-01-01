Планета обезьян
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Планета обезьян

Планета обезьян (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.72001, Planet of the Apes
Фантастика, Триллер115 мин12+

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О фильме

Фантастический фильм «Планета обезьян» — путешествие в мрачный мир, в котором человечество оказалось не на вершине эволюции.

После крушения космического корабля астронавт Лео Дэвидсон попадает на планету, где правят разумные обезьяны. Они считают людей примитивными существами и относятся к ним как к рабам. Собственно, в руки к работорговцам Лео и угодил. Но даже в этом недружелюбном мире есть те, кто борется за права «хомо сапиенс». Одна из них — самка шимпанзе по имени Ари, которая становится главной союзницей Лео на его пути к свободе.

Работа режиссера Тима Бертона — не только зрелищная антиутопия, но и острая социальная сатира. Смотреть «Планета обезьян» стоит тем, кто ценит умную научную фантастику и фильмы с неожиданными сюжетными поворотами.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета обезьян»