Планета обезьян: Война (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.12017, War for the Planet of the Apes
Фантастика, Боевики134 мин18+
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Сюжет
Грандиозная война между людьми и сверхразумными человекообразными обезьянами за тотальную власть на планете: после невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь собирается отомстить за весь свой вид.
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Информация
СтранаСША, Канада, Новая Зеландия
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Мэтт
Р�ивз
- Актёр
Энди
Серкис
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Стив
Зан
- ККАктриса
Карин
Коновал
- Актриса
Амайя
Миллер
- ТНАктёр
Терри
Нотари
- ТОАктёр
Тай
Олссон
- МААктёр
Майкл
Адамуэйт
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ГЧАктёр
Гэбриел
Чаварриа
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- Сценарист
Мэтт
Ривз
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- МБПродюсер
Марк
Бомбэк
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- РДПродюсер
Рик
Джаффа
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- ТРАктриса дубляжа
Татьяна
Рассказова
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- РБХудожник
Ричард
Блум
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- МСОператор
Майкл
Серезин
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино