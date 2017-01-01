Планета обезьян: Война
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Планета обезьян: Война

Планета обезьян: Война (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, War for the Planet of the Apes
Фантастика, Боевики134 мин18+

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Сюжет

Грандиозная война между людьми и сверхразумными человекообразными обезьянами за тотальную власть на планете: после невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь собирается отомстить за весь свой вид.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета обезьян: Война»

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