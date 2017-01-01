Планета обезьян: Война (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Грандиозная война между людьми и сверхразумными человекообразными обезьянами за тотальную власть на планете: после невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь собирается отомстить за весь свой вид.



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