Биография

Амайя Миллер — американская актриса. Родилась 16 июля 2004 года. С 2014 года Амайя посещала курсы актерского мастерства в Орландо и Лос-Анджелесе. Помимо прочего, девушка занимается боевыми искусствами — тайским боксом и джиу-джитсу. В 2015 году Амайя Миллер сыграла первую эпизодическую роль в сериале «Опасный Генри», а затем — в «Богатеньком Ричи». В 2017 году актриса участвовала в съемках хоррора «И гаснет свет…». В это же время Миллер сыграла заметную роль в блокбастере «Планета обезьян: Война». В 2020 году ее можно увидеть в фэнтези от Paramount «Анастасия».