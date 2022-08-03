Письма к Джульетте — одна из интереснейших традиций Вероны. Любой человек может адресовать свое послание самой прекрасной девушке из повести Шекспира и получить совет по своей любовной истории. Американка София решает приобщиться к этой организации и становится там волонтером, отвечая на послания людей с разбитыми сердцами. Однажды в руки девушки попадает затерявшееся письмо, датируемое 1957 годом: в нем молодая англичанка рассказывает Джульетте о своей влюбленности в итальянца, который пропал навсегда.

