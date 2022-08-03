Письма к Джульетте
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Письма к Джульетте

Письма к Джульетте (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.42010, Letters to Juliet
Драма, Приключения101 мин18+

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О фильме

Письма к Джульетте — одна из интереснейших традиций Вероны. Любой человек может адресовать свое послание самой прекрасной девушке из повести Шекспира и получить совет по своей любовной истории. Американка София решает приобщиться к этой организации и становится там волонтером, отвечая на послания людей с разбитыми сердцами. Однажды в руки девушки попадает затерявшееся письмо, датируемое 1957 годом: в нем молодая англичанка рассказывает Джульетте о своей влюбленности в итальянца, который пропал навсегда.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Письма к Джульетте»