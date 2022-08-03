Письма к Джульетте (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.42010, Letters to Juliet
Драма, Приключения101 мин18+
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О фильме
Письма к Джульетте — одна из интереснейших традиций Вероны. Любой человек может адресовать свое послание самой прекрасной девушке из повести Шекспира и получить совет по своей любовной истории. Американка София решает приобщиться к этой организации и становится там волонтером, отвечая на послания людей с разбитыми сердцами. Однажды в руки девушки попадает затерявшееся письмо, датируемое 1957 годом: в нем молодая англичанка рассказывает Джульетте о своей влюбленности в итальянца, который пропал навсегда.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Гари
Виник
- Актриса
Аманда
Сайфред
- КИАктёр
Кристофер
Иган
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Франко
Неро
- ЛРАктриса
Луиза
Раньери
- ММАктриса
Марина
Массирони
- ЛБАктриса
Лидия
Бионди
- МВАктриса
Милена
Вукотич
- МДАктриса
Марсия
ДеБонис
- ХРСценарист
Хосе
Ривера
- ТССценарист
Тим
Салливан
- Продюсер
Эллен
Баркин
- Продюсер
Марк
Кантон
- ККПродюсер
Кэролайн
Каплан
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Лачина
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СМХудожник
Стефано
Мария Ортолани
- НЭХудожница
Николетта
Эрколе
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра