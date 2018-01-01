Wink
Письма к Джульетте
Актёры и съёмочная группа фильма «Письма к Джульетте»

Режиссёры

Гари Виник

Gary Winick
Режиссёр

Актёры

Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаSophie
Кристофер Иган

Christopher Egan
АктёрCharlie
Ванесса Редгрейв

Vanessa Redgrave
АктрисаClaire
Гаэль Гарсиа Берналь

Gael García Bernal
АктёрVictor
Франко Неро

Franco Nero
АктёрLorenzo
Луиза Раньери

Luisa Ranieri
АктрисаIsabella
Марина Массирони

Marina Massironi
АктрисаFrancesca
Лидия Бионди

Lidia Biondi
АктрисаDonatella (в титрах: Lydia Biondi)
Милена Вукотич

Milena Vukotic
АктрисаMaria
Марсия ДеБонис

Marcia DeBonis
АктрисаLorraine

Сценаристы

Хосе Ривера

Jose Rivera
Сценарист
Тим Салливан

Tim Sullivan
Сценарист

Продюсеры

Эллен Баркин

Ellen Barkin
Продюсер
Марк Кантон

Mark Canton
Продюсер
Кэролайн Каплан

Caroline Kaplan
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Лачина

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Дмитрий Курта

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Стефано Мария Ортолани

Stefano Maria Ortolani
Художник
Николетта Эрколе

Nicoletta Ercole
Художница
Алессандра Керцола

Alessandra Querzola
Художница

Монтажёры

Билл Панкоу

Bill Pankow
Монтажёр

Операторы

Марко Понтекорво

Marco Pontecorvo
Оператор

Композиторы

Андреа Гуэрра

Andrea Guerra
Композитор