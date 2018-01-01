Wink
Детям
Пираты! Банда неудачников
Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты! Банда неудачников»

Режиссёры

Питер Лорд

Peter Lord
Режиссёр

Актёры

Хью Грант

Hugh Grant
АктёрThe Pirate Captain
Мартин Фриман

Martin Freeman
АктёрThe Pirate with a Scarf
Имелда Стонтон

Imelda Staunton
АктрисаQueen Victoria
Дэвид Теннант

David Tennant
АктёрCharles Darwin
Джереми Пивен

Jeremy Piven
АктёрBlack Bellamy
Сальма Хайек

Salma Hayek
АктрисаCutlass Liz
Ленни Генри

Lenny Henry
АктёрPeg Leg Hastings
Брайан Блессид

Brian Blessed
АктёрThe Pirate King
Рассел Тови

Russell Tovey
АктёрThe Albino Pirate
Антон Ельчин

Anton Yelchin
АктёрThe Albino Pirate

Продюсеры

Джули Локхарт

Julie Lockhart
Продюсер
Питер Лорд

Peter Lord
Продюсер
Дэвид Спрокстон

David Sproxton
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Василий Зотов

Актёр дубляжа
Людмила Гнилова

Актриса дубляжа
Леонид Барац

Актёр дубляжа
Камиль Ларин

Актёр дубляжа

Художники

Мэтт Сандерс

Matt Sanders
Художник

Операторы

Фрэнк Пэссингем

Frank Passingham
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор