Пираты! Банда неудачников (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме
Экранизация первой книги из серии романов писателя Гидеона Дефо, рассказывающих о банде незадачливых пиратов. Команда мечтает выиграть конкурс "Пират года". В погоне за победой они внезапно встречают молодого Чарльза Дарвина, который утверждает, что корабельный попугай - птица редкой породы. И воодушевленная команда мчится в Лондон, чтобы заработать на чудо-птичке побольше денег...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПЛРежиссёр
Питер
Лорд
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Джереми
Пивен
- Актриса
Сальма
Хайек
- ЛГАктёр
Ленни
Генри
- ББАктёр
Брайан
Блессид
- Актёр
Рассел
Тови
- Актёр
Антон
Ельчин
- ДЛПродюсер
Джули
Локхарт
- ПЛПродюсер
Питер
Лорд
- ДСПродюсер
Дэвид
Спрокстон
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- Актёр дубляжа
Леонид
Барац
- Актёр дубляжа
Камиль
Ларин
- МСХудожник
Мэтт
Сандерс
- ФПОператор
Фрэнк
Пэссингем
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро