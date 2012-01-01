Пираты! Банда неудачников (фильм, 2012) смотреть онлайн

Экранизация первой книги из серии романов писателя Гидеона Дефо, рассказывающих о банде незадачливых пиратов. Команда мечтает выиграть конкурс "Пират года". В погоне за победой они внезапно встречают молодого Чарльза Дарвина, который утверждает, что корабельный попугай - птица редкой породы. И воодушевленная команда мчится в Лондон, чтобы заработать на чудо-птичке побольше денег...



Пираты! Банда неудачников смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.