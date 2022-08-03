Пилигрим (фильм, 2018) смотреть онлайн

Пилигрим
Триллер93 мин18+

Сочи, наши дни. Рыбаки находят у моря мужчину, который не помнит даже своего имени. Слоняясь по городу, он встречает галерейщицу Миру, которая напоминает ему о прошлом. Герой начинает повсюду преследовать незнакомку, а она недоумевает, откуда он знает столько подробностей ее юности.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

