Пилигрим (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сочи, наши дни. Рыбаки находят у моря мужчину, который не помнит даже своего имени. Слоняясь по городу, он встречает галерейщицу Миру, которая напоминает ему о прошлом. Герой начинает повсюду преследовать незнакомку, а она недоумевает, откуда он знает столько подробностей ее юности.

