Пилигрим (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Пилигрим
Триллер93 мин18+
О фильме
Сочи, наши дни. Рыбаки находят у моря мужчину, который не помнит даже своего имени. Слоняясь по городу, он встречает галерейщицу Миру, которая напоминает ему о прошлом. Герой начинает повсюду преследовать незнакомку, а она недоумевает, откуда он знает столько подробностей ее юности.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Елена
Север
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актриса
Анна
Банщикова
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Сергей
Беляев
- ПКАктёр
Павел
Кузьмин
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- Сценарист
Александр
Баршак
- ОЛСценарист
Олег
Лукичёв
- МГПродюсер
Михаил
Гуцериев
- ТСПродюсер
Таня
Стацман
- Продюсер
Елена
Север
- НСПродюсер
Никита
Суслов
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- ААКомпозитор
Алексей
Айги