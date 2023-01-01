Биография

Елена Север — актриса. Родилась в Ленинграде 29 апреля 1973 года. Еще в детстве будущая артистка обучалась пению, танцам, осваивала пианино. Окончив школу, поступила в финансово-экономический университет. Благодаря коммуникабельности стала членом команды, которая организовывала мероприятия, в том числе приезд мировых звезд музыки и моды. С 1995 года вела демонстрации модной одежды, музфестивали и концерты. Проявила себя как певица, записав песни «Сны», «Не ревную я», «Схожу с ума», пела дуэтом с Григорием Лепсом, Верой Брежневой, Александром Маршалом, Стасом Михайловым. В фильмографии Елены Север — киноленты «Распутин», «Мата Хари», «Пилигрим», «Ребра», «Не лечи меня». Снималась в музыкальных клипах. Работала на ТВ в качестве телеведущей программы «Север. Непридуманные истории».