Первые (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Два смелых моряка и девушка, бегущая от нежеланного брака, отправляются в опасное путешествие в поисках самой северной точки Российской Империи. Фильм «Первые» — историческое приключение о Семене Челюскине и супругах Прончищевых.
Василий Прончищев и Семен Челюскин, два молодых гардемарина, недавно выпустившихся из Навигацкой школы, устраивают ироничную дуэль во имя симпатии молодой красавицы Марии. Вышестоящие офицеры не оценивают шутку и разлучают двух друзей, назначив их на службу в разных концах государства. Годы спустя Василий и Семен вновь встречаются в Якутске: Прончищев уже стал капитаном целого корабля и приглашает Челюскина в команду. Им предстоит изучить северные пределы страны и обновить ее карты, однако на борт пробирается неожиданная пассажирка — та самая Мария, которая хочет сбежать от свадьбы с ненавистным иностранцем.
Как будут развиваться их отношения и что за испытания их ждут, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Первые» на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения, Драма
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Суворов
- НААктёр
Наиль
Абдрахманов
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Сергей
Рост
- СТАктёр
Сергей
Терещенко
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ЕТАктёр
Егор
Тимцуник
- ЮСАктёр
Юрий
Стебаков
- АИСценарист
Анастасия
Истомина
- ВБСценарист
Василий
Бледнов
- СМСценарист
Сергей
Муратов
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Алексей
Рязанцев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- СКОператор
Сергей
Кулишенко
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин