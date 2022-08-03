Два смелых моряка и девушка, бегущая от нежеланного брака, отправляются в опасное путешествие в поисках самой северной точки Российской Империи. Фильм «Первые» — историческое приключение о Семене Челюскине и супругах Прончищевых.



Василий Прончищев и Семен Челюскин, два молодых гардемарина, недавно выпустившихся из Навигацкой школы, устраивают ироничную дуэль во имя симпатии молодой красавицы Марии. Вышестоящие офицеры не оценивают шутку и разлучают двух друзей, назначив их на службу в разных концах государства. Годы спустя Василий и Семен вновь встречаются в Якутске: Прончищев уже стал капитаном целого корабля и приглашает Челюскина в команду. Им предстоит изучить северные пределы страны и обновить ее карты, однако на борт пробирается неожиданная пассажирка — та самая Мария, которая хочет сбежать от свадьбы с ненавистным иностранцем.



Как будут развиваться их отношения и что за испытания их ждут, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Первые» на Wink.

