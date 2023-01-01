Биография

Сергей Терещенко – актер, пауэрлифтер. Награжден медалями. Родился в 1975 году. В юности увлекался фитнесом. Закончил театральное училище в Ярославле в 2000 году. Прошел кастинг программы «Последний герой». Участие в телепроекте стало началом актерской карьеры силача. В приключенческом сериале «Фаталисты» играл впервые. Первые роли Терещенко не отличались разнообразием, но упорный спортсмен не сдавался. Одновременно с работой в кино он усиленно тренировался, выиграл первенство Москвы, начал консультировать артистов по вопросам питания и фитнеса. Даже маленькие роли актер отрабатывал в полную силу, подавая персонажи забавными – таков цирковой артист из «Не все кошки серы...» – или веселыми, как Дед Мороз из «Новогодних мужчин». В фильмах Терещенко играет сильных, целеустремленных героев, и не его вина, что главных ролей в карьере пока не было. Старательно совершенствуя актерское мастерство, артист получает все большую зрительскую поддержку. Его роль в сериале 2009 года «Братаны» вызвала множество позитивных откликов. Моторист Караваев в детективе «Инквизитор» и влюбчивый охранник Федя в комедийном сериале «ЧОП» – несомненные удачи актера.