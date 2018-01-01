Wink
Перцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Перцы»

Режиссёры

Игорь Копылов

Режиссёр

Актёры

Александр Ткачев

Актёр
Денис Рожков

Актёр
Татьяна Колганова

Актриса
Кирилл Полухин

Актёр
Сергей Кошонин

Актёр
Ольга Кирсанова-Миропольская

Актриса
Алексей Федотов

Актёр
Роман Агеев

Актёр
Мария Антонова

АктрисаАня
Филипп Жлоба

Актёр

Продюсеры

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Продюсер

Художники

Ольга Веретельник

Художница

Операторы

Димитрий Масс

Оператор
Анастасия Суворова

Оператор
Максим Молчанов

Оператор