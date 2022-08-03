Перцы (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Перцы
Мелодрама93 мин18+
О фильме
Максим Савельев, выпускник 11-го класса, эгоцентричный и разбалованный сын олигарха, получает в подарок телевизионную передачу, уж очень хотелось маме прославить свое чадо.
ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Игорь
Копылов
- АТАктёр
Александр
Ткачев
- ДРАктёр
Денис
Рожков
- ТКАктриса
Татьяна
Колганова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Сергей
Кошонин
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- АФАктёр
Алексей
Федотов
- РААктёр
Роман
Агеев
- МААктриса
Мария
Антонова
- ФЖАктёр
Филипп
Жлоба
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ОВХудожница
Ольга
Веретельник
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- АСОператор
Анастасия
Суворова
- ММОператор
Максим
Молчанов