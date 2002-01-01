Перевозчик (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Что важнее — деньги или совесть? Французский боевик о перевозчике особенных грузов.



Не задавать лишних вопросов — профессиональное кредо Фрэнка Мартина. Бывший спецназовец занимается доставкой любых товаров по Средиземноморскому побережью Франции. Фрэнк не требует лиш�ней информации и никогда не заглядывает в посылки — благодаря этим правилам он заработал себе репутацию среди тех, кому есть, что скрывать. Однако все совершают ошибки: однажды во время доставки груза Фрэнк понимает, что на этот раз перевозит человека. Его «грузом» оказывается юная Лай, дочь китайского наркодилера. Несмотря на железные принципы, курьер решает помочь девушке спастись от бандитов, которые ее похитили. Но за нарушение правил придется дорого заплатить...



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