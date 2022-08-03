Перегон (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Перегон
Драма, Военный139 мин18+
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О фильме
Это история русских, американцев, аборигенов Крайнего Севера, история мужчины и женщины на войне. Любовь русского офицера и американской летчицы Мэри Маклейн сталкивается с языковыми и культурными барьерами, из-за чего возникает множество курьезных и нелепых, а иногда и трагических ситуаций. А рядом с полярным аэродромом существует другой мир - мир местных эскимосов, живущих далекой от войны жизнью. Правда солдат непонятна эскимосу, ведь: «Человек стреляет в зверя, чтобы съесть его или получить шкуру, из которой можно сделать одежду или лодку. Тогда зачем он стреляет в другого человека, если не собирается его есть?».
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АРРежиссёр
Александр
Рогожкин
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- АНАктриса
Анастасия
Немоляева
- ССАктриса
Светлана
Строганова
- Актёр
Юрий
Ицков
- ЮОАктёр
Юрий
Орлов
- КУАктёр
Кирилл
Ульянов
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- ЗРАктёр
Захар
Ронжин
- АФАктёр
Андрей
Фомин
- АРСценарист
Александр
Рогожкин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- МУПродюсер
Максим
Уханов
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- ЮРМонтажёр
Юлия
Румянцева
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Павлов