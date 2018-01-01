Wink
Детям
Пэн: Путешествие в Нетландию
Актёры и съёмочная группа фильма «Пэн: Путешествие в Нетландию»

Режиссёры

Джо Райт

Joe Wright
Режиссёр

Актёры

Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрBlackbeard
Леви Миллер

Levi Miller
АктёрPeter
Гаррет Хедлунд

Garrett Hedlund
АктёрHook
Руни Мара

Rooney Mara
АктрисаTiger Lily
Адиль Ахтар

Adeel Akhtar
АктёрSam Smiegel
Нонсо Анози

Nonso Anozie
АктёрBishop
Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаMary
Кэти Бёрк

Kathy Burke
АктрисаMother Barnabas
Льюис МакДугалл

Lewis MacDougall
АктёрNibs
Кара Делевинь

Cara Delevingne
АктрисаMermaids

Сценаристы

Джейсон Фукс

Jason Fuchs
Сценарист
Дж. М. Барри

J.M. Barrie
Сценарист

Продюсеры

Грег Берланти

Greg Berlanti
Продюсер
Сара Шехтер

Sarah Schechter
Продюсер
Пол Уэбстер

Paul Webster
Продюсер
Тим Льюис

Tim Lewis
Продюсер

Актёры дубляжа

Владислав Копп

Актёр дубляжа
Фёдор Дахненко

Актёр дубляжа
Андрей Вальц

Актёр дубляжа
Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа

Художники

Фил Харви

Phil Harvey
Художник
Пол Легьер

Paul Laugier
Художник
Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Жаклин Дюрран

Jacqueline Durran
Художница
Доминик Кэйпон

Dominic Capon
Художник

Монтажёры

Уильям Хой

William Hoy
Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

John Mathieson
Оператор
Шеймас МакГарви

Seamus McGarvey
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор