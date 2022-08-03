Пэн: Путешествие в Нетландию
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Детям
Пэн: Путешествие в Нетландию

Пэн: Путешествие в Нетландию (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, Pan
Фэнтези, Комедия106 мин6+

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О фильме

История о сироте, который попал в волшебную Нетландию, где его поджидали опасные приключения. Там он понял, что его судьба — стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер Пэн.

Страна
Великобритания, США, Индия, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пэн: Путешествие в Нетландию»