Пэн: Путешествие в Нетландию (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, Pan
Фэнтези, Комедия106 мин6+
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О фильме
История о сироте, который попал в волшебную Нетландию, где его поджидали опасные приключения. Там он понял, что его судьба — стать героем, который навсегда останется известен под именем Питер Пэн.
СтранаВеликобритания, США, Индия, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Леви
Миллер
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Адиль
Ахтар
- НААктёр
Нонсо
Анози
- Актриса
Аманда
Сайфред
- КБАктриса
Кэти
Бёрк
- Актёр
Льюис
МакДугалл
- Актриса
Кара
Делевинь
- ДФСценарист
Джейсон
Фукс
- ДМСценарист
Дж.
М. Барри
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- СШПродюсер
Сара
Шехтер
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- Продюсер
Тим
Льюис
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ФХХудожник
Фил
Харви
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- РМХудожник
Род
МакЛин
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл