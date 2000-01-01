Патриот (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Когда над страной вспыхнуло смертоносное пламя страшной войны, прославленный ветеран и отец семерых детей Бенджамин Мартин остался в стороне. Но хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь. Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бойню, а мирного плантатора — в безжалостного командира самого опасного отряда повстанцев…



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