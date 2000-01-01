Патриот (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.32000, The Patriot
Боевики, Драмы158 мин18+
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Сюжет
Когда над страной вспыхнуло смертоносное пламя страшной войны, прославленный ветеран и отец семерых детей Бенджамин Мартин остался в стороне. Но хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь. Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бойню, а мирного плантатора — в безжалостного командира самого опасного отряда повстанцев…
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Хит
Леджер
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Чеки
Карио
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- ЛБАктриса
Лиза
Бреннер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Донал
Лог
- РРСценарист
Роберт
Родат
- Продюсер
Дин
Девлин
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- УЭПродюсер
Уте
Эммерих
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Михалевкина
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- КХМонтажёр
Кристофер
Холмс
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс