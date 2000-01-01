Патриот
Wink
Фильмы
Патриот

Патриот (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.32000, The Patriot
Боевики, Драмы158 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Когда над страной вспыхнуло смертоносное пламя страшной войны, прославленный ветеран и отец семерых детей Бенджамин Мартин остался в стороне. Но хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь. Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бойню, а мирного плантатора — в безжалостного командира самого опасного отряда повстанцев…

Патриот смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патриот»

Всё