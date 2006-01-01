Парфюмер: История одного убийцы (фильм, 2006) смотреть онлайн

«Парфюмер» — фильм по одноименному роману Патрика Зюскинда от создателя «Беги, Лола, беги» Тома Тыквера, ставший звездным часом для актера Бена Уишоу.



Летом 1738 года на городском рынке Парижа, в самом зловонном месте столицы Франции, у нищей продавщицы рыбы родился ребенок. Отца у мальчика не было, а мать вскоре повесили, младенец же оказался в приюте. Через восемь лет Жан-Батист Гренуй стал подмастерьем кожевника, а в подростковом возрасте начал помогать именитому парижскому парфюмеру. Гренуй — уникальный человек: не имея собственного запаха, он угадывает любой аромат и может описать его вплоть до тончайших оттенков. Этот дар сделал парня великим парфюмером, за чьими творениями охотился высший свет. Никто не мог разгадать секрет успеха Жан-Батиста, пока серия убийств не сотрясла город Грас.



«Парфюмер» — история, которая оставила след в кино благодаря мастерскому изображению Тыквером средневекового, насквозь порочного мира, а также миксу мрачности, эмоциональной глубины и завораживающей игры Уишоу.



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