Биография

Хулио Фернандес — сценарист, продюсер, актер. Родился в испанском муниципалитете Фонсаграда 26 июля 1947 года. Всемирную известность получил после съемок триллеров и драматических фильмов. За заслуги в области киноискусства продюсер награжден медалью Кастелао. Во второй половине 60-х годов испанец перебрался из родного города в столицу Каталонии. Успешно прошел обучение в Высшей школе менеджмента Барселоны, работал в местных продюсерских центрах. В 1987 году выкупил торговую марку Filmax, которая входит в число крупнейших кинокомпаний Испании. Самые известные фильмы Хулио Фернандес выпустил в период с 2001 по 2008 год. Популярность за пределами родины испанец приобрел после работы над фильмами «Тьма», «Машинист», «Парфюмер: История одного убийцы», «Дневники нимфоманки». Позже послужной список продюсера пополнили картины «Крепкий сон» и «Репортаж из преисподней». Как актер Хулио Фернандес был задействован в нескольких документальных фильмах, сериалах «Тысячелетие» и «Во второй половине дня».