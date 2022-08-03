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Паранойя

Паранойя (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Paranoia
Триллер, Драма101 мин18+

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О фильме

Стереотипы о женских интригах нервно курят в сторонке, когда два владельца телекоммуникационных корпораций развязывают войну друг против друга.

Страна
США, Индия, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранойя»