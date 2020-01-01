Папа закодировался
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Папа закодировался
6.92020, Папа закодировался
Комедии88 мин12+

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Папа закодировался (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Крепко пьющий начальник ЖКХ из города Сорочинска Анатолий Снаров проходит лечение от алкоголизма и буквально перерождается. Прежде инертный и безучастный что дома, что на работе, он вдруг становится активным и идейным. Но еще более удивительно другое — ни семья, ни коллеги не рады рвению Анатолия. Как бы его инициативность не вышла ему боком...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа закодировался»

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