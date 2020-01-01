Папа закодировался (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Крепко пьющий начальник ЖКХ из города Сорочинска Анатолий Снаров проходит лечение от алкоголизма и буквально перерождается. Прежде инертный и безучастный что дома, что на работе, он вдруг становится активны�м и идейным. Но еще более удивительно другое — ни семья, ни коллеги не рады рвению Анатолия. Как бы его инициативность не вышла ему боком...



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