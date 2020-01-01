Папа закодировался (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Крепко пьющий начальник ЖКХ из города Сорочинска Анатолий Снаров проходит лечение от алкоголизма и буквально перерождается. Прежде инертный и безучастный что дома, что на работе, он вдруг становится активны�м и идейным. Но еще более удивительно другое — ни семья, ни коллеги не рады рвению Анатолия. Как бы его инициативность не вышла ему боком...
Папа закодировался смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- Актриса
Алла
Юганова
- ФСАктёр
Федор
Семчев
- Актёр
Александр
Новиков
- Актёр
Александр
Булатов
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Иван
Макаревич
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- Продюсер
Андрей
Новиков
- Продюсер
Александр
Котелевский
- ЛСПродюсер
Лилия
Склярова
- МЕПродюсер
Матвей
Епанчинцев
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- АШОператор
Алексей
Шубаков
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн