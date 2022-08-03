Отверженные
Отверженные

Отверженные (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.02012, Les Misérables
Мюзикл, Военный151 мин12+

О фильме

Бывший каторжник Жан Вальжан становится мэром города, в котором жалкое существование влачит обманутая мать-одиночка Фантина. Незадолго до смерти судьба сводит ее с Вальжаном, и он берет к себе на воспитание осиротевшую дочь усопшей Козетту. Спустя годы на семью вновь сыпятся неприятности.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
151 мин / 02:31

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

