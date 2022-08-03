Отверженные (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.02012, Les Misérables
Мюзикл, Военный151 мин12+
О фильме
Бывший каторжник Жан Вальжан становится мэром города, в котором жалкое существование влачит обманутая мать-одиночка Фантина. Незадолго до смерти судьба сводит ее с Вальжаном, и он берет к себе на воспитание осиротевшую дочь усопшей Козетту. Спустя годы на семью вновь сыпятся неприятности.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Мюзикл, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время151 мин / 02:31
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ТХРежиссёр
Том
Хупер
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Саша
Барон Коэн
- АТАктёр
Аарон
Твейт
- СБАктриса
Саманта
Баркс
- ДХАктёр
Дэниэл
Хаттлстоун
- УНСценарист
Уильям
Николсон
- АБСценарист
Ален
Бублиль
- КШСценарист
Клод-Мишель
Шонберг
- ГКСценарист
Герберт
Крецмер
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Дебра
Хейуорд
- КМПродюсер
Камерон
Макинтош
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ДКОператор
Дэнни
Коэн