Отверженные (фильм, 2012) смотреть онлайн

Бывший каторжник Жан Вальжан становится мэром города, в котором жалкое существование влачит обманутая мать-одиночка Фантина. Незадолго до смерти судьба сводит ее с Вальжаном, и он берет к себе на воспитание осиротевшую дочь усопшей Козетту. Спустя годы на семью вновь сыпятся неприятности.

