Суперзлодеям выпадает шанс восстановить испорченную репутацию в перезапуске кинокомикса DC от Джеймса Ганна. Что делать с преступниками, у которых есть сверхспособности? Попытаться создать из них настоящих супергероев! Правительственный агент Аманда Уоллер собирает самых отъявленных злодеев, снаряжает их оружием и отправляет на задание в Латинскую Америку. Наградой за выполнение миссии будет освобождение из спецтюрьмы Белль Рив. И сбежать у вчерашних преступников не получится, ведь в их головы вживили специальную взрывчатку. Смотрите, как Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина и Сильвестр Сталлоне спасают мир, в экшн-фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в видеоcервисе Wink!

