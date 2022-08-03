Отряд самоубийц: Миссия навылет
Wink
Фильмы
Отряд самоубийц: Миссия навылет
8.12021, The Suicide Squad
Боевик, Фантастика126 мин18+

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Отряд самоубийц: Миссия навылет (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Суперзлодеям выпадает шанс восстановить испорченную репутацию в перезапуске кинокомикса DC от Джеймса Ганна. Что делать с преступниками, у которых есть сверхспособности? Попытаться создать из них настоящих супергероев! Правительственный агент Аманда Уоллер собирает самых отъявленных злодеев, снаряжает их оружием и отправляет на задание в Латинскую Америку. Наградой за выполнение миссии будет освобождение из спецтюрьмы Белль Рив. И сбежать у вчерашних преступников не получится, ведь в их головы вживили специальную взрывчатку. Смотрите, как Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина и Сильвестр Сталлоне спасают мир, в экшн-фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в видеоcервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»