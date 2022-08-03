8.12021, The Suicide Squad
Боевик, Фантастика126 мин18+
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Отряд самоубийц: Миссия навылет (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Суперзлодеям выпадает шанс восстановить испорченную репутацию в перезапуске кинокомикса DC от Джеймса Ганна. Что делать с преступниками, у которых есть сверхспособности? Попытаться создать из них настоящих супергероев! Правительственный агент Аманда Уоллер собирает самых отъявленных злодеев, снаряжает их оружием и отправляет на задание в Латинскую Америку. Наградой за выполнение миссии будет освобождение из спецтюрьмы Белль Рив. И сбежать у вчерашних преступников не получится, ведь в их головы вживили специальную взрывчатку. Смотрите, как Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина и Сильвестр Сталлоне спасают мир, в экшн-фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в видеоcервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Марго
Робби
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Юэль
Киннаман
- ДМАктриса
Даниэла
Мелшиор
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актриса
Алиси
Брага
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- АБПродюсер
Ариэнн
Бенедетти
- СХПродюсер
Саймон
Хэтт
- НКПродюсер
Николас
Корда
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- МЛАктриса дубляжа
Мария
Лапшина
- АХХудожник
Алан
Хук
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи