Отпетые мошенники
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Отпетые мошенники

Отпетые мошенники (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.41988, Dirty Rotten Scoundrels
Комедия, Криминал105 мин18+

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О фильме

У импозантного мошенника Лоуренса Джеймисона появляется конкурент. Фредди Бенсон – американец со всеми вытекающими, и он серьезно намерен потеснить Джеймисона в его прибыльном занятии.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отпетые мошенники»