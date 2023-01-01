Биография

Барбара Харрис – актриса кино, телевидения и дубляжа. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин, мультфильмов и сериалов. В основном снималась в эпизодах, а также участвовала как актриса закадрового озвучивания. Наиболее успешными работами стали фильмы «Роковое влечение», «Чудеса своего рода», мультфильмы «Оливер и компания», «Зверопой» и др. Свою кинокарьеру актриса начала в 1975 году. Дебютным фильмом Барбары Харрис стала телевизионная драма «Кэтрин». Затем актриса снялась в сериале «Бионическая женщина». Участвовала в съемках многосерийного детективного боевика «Ангелы Чарли». В 1981 году на экраны вышел сериал «Блюз Хилл-стрит» с участием актрисы. В 1987 году актриса была задействована в съемках документальной комедии «Эдди Мерфи без купюр». В том же году одну из ролей Барбара Харрис исполнила в кинокартине «Роковое влечение». Партнерами по съемочной площадке стали Майкл Дуглас, Гленн Клоуз, Энн Арчер, Эллен Хэмилтон и др. Актриса профессионально занимается закадровым озвучиванием фильмов и мультфильмов. Ее голосом говорят персонажи таких популярных мультфильмов, как «Оливер и компания», «Лило и Стич», «В поисках Дори», «Зверопой», «Гринч» и др.