Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, The Best Exotic Marigold Hotel
Драма, Мелодрама118 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мэдден
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Дев
Патель
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актриса
Мэгги
Смит
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- СИАктриса
Селия
Имри
- РПАктёр
Рональд
Пикап
- ППАктёр
Патрик
Пирсон
- ХДАктёр
Хью
Диксон
- ОПСценарист
Ол
Паркер
- ДМСценарист
Дебора
Моггак
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- КХПродюсер
Кэролайн
Хьюит
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трофимов
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман