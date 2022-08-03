Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических HD
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Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических HD

Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических HD (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Best Exotic Marigold Hotel
Драма, Мелодрама118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Несколько британских пенсионеров повелись на красивые рекламные буклеты и отправились доживать свой век в Индию. Попав туда, они осознали, что их надули, и им пришлось привыкать к новой жизни.

Страна
Великобритания, США, ОАЭ
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических HD»