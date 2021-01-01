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Отчаянные аферистки (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Основанная на реальных событиях комедия о подругах, придумавших, как навариться на подделке скидочных купонов. Конни ведет тихую жизнь домохозяйки в Аризоне. У нее напряженные отношения с мужем и большой долг по кредитам из-за дорогостоящих процедур искусственного оплодотворения, которые все равно не привели к беременности. Со стрессом она справляется, следя за акциями в магазинах и собирая купоны. Однажды у Конни рождается план: вместе со своей подругой ДжоДжо она начинает делать копии купонов и продавать их в интернете. Афера оказывается успешной, но привлекает внимание полиции. Чем закончится правдивая история незадачливых мошенниц, расскажет фильм «Отчаянные аферистки» 2021, который можно смотреть онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АГРежиссёр
Арон
Годет
- ГПРежиссёр
Гита
Пуллапилли
- Актриса
Кристен
Белл
- Актёр
Винс
Вон
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- БРАктриса
Биби
Рекса
- ДОАктёр
Дайо
Окенийи
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актёр
Ник
Кассаветис
- ММАктёр
Майкл
Масини
- ЭФАктёр
Эдуардо
Франко
- АГСценарист
Арон
Годет
- ГПСценарист
Гита
Пуллапилли
- Продюсер
Кристен
Белл
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла