Отчаянные аферистки (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Основанная на реальных событиях комедия о подругах, придумавших, как навариться на подделке скидочных купонов. Конни ведет тихую жизнь домохозяйки в Аризоне. У нее напряженные отношения с мужем и большой долг по кредитам из-за дорогостоящих процедур искусственного оплодотворения, которые все равно не привели к беременности. Со стрессом она справляется, следя за акциями в магазинах и собирая купоны. Однажды у Конни рождается план: вместе со своей подругой ДжоДжо она начинает делать копии купонов и продавать их в интернете. Афера оказывается успешной, но привлекает внимание полиции. Чем закончится правдивая история незадачливых мошенниц, расскажет фильм «Отчаянные аферистки» 2021, который можно смотреть онлайн на Wink.



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