Орлеан
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Орлеан

Орлеан (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.72015, Орлеан
Комедия, Триллер105 мин18+

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О фильме

На русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя врач Рудик водит к себе девиц полицейский не гнушается убийством а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Орлеан»