Орлеан (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.72015, Орлеан
Комедия, Триллер105 мин18+
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О фильме
На русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя врач Рудик водит к себе девиц полицейский не гнушается убийством а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АПРежиссёр
Андрей
Прошкин
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Виталий
Хаев
- ОЯАктёр
Олег
Ягодин
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Павел
Табаков
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- АБАктёр
Александр
Бавтриков
- Актёр
Азамат
Нигманов
- ПШАктриса
Полина
Шулика
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- Продюсер
Игорь
Мишин
- НГПродюсер
Наталия
Гостюшина
- ЕРПродюсер
Елена
Романова
- АБПродюсер
Андрей
Бегунов
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- ААКомпозитор
Алексей
Айги