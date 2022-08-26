Орел и решка. Кино (фильм, 2022) смотреть онлайн

Приключенческая комедия по мотивам популярного телешоу с Александрой Бортич, Александром Гудковым и Екатериной Варнавой. Популярная когда-то передача «Орел и решка» на грани закрытия. Босс недоволен работой продюсерши Леры, Влад и Рита, семейная пара ведущих, готовы вот-вот развестись, что пойдет вразрез с их экранными амплуа, а само телешоу, кажется, прописалось в Турции и потеряло новизну. Тогда Лера решает пойти ва-банк и отправить съемочную группу в страну Абд-Эль-Акри, которая только-только открылась для туристов. Ее король как раз готовится к свадьбе. Вот только команда передачи почти сразу оказывается в центре военного переворота. На Wink фильм «Орел и решка. Кино» 2022 года можно посмотреть онлайн.

