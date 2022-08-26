6.72022, Орел и решка. Кино
Комедия, Приключения90 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Орел и решка. Кино (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческая комедия по мотивам популярного телешоу с Александрой Бортич, Александром Гудковым и Екатериной Варнавой. Популярная когда-то передача «Орел и решка» на грани закрытия. Босс недоволен работой продюсерши Леры, Влад и Рита, семейная пара ведущих, готовы вот-вот развестись, что пойдет вразрез с их экранными амплуа, а само телешоу, кажется, прописалось в Турции и потеряло новизну. Тогда Лера решает пойти ва-банк и отправить съемочную группу в страну Абд-Эль-Акри, которая только-только открылась для туристов. Ее король как раз готовится к свадьбе. Вот только команда передачи почти сразу оказывается в центре военного переворота. На Wink фильм «Орел и решка. Кино» 2022 года можно посмотреть онлайн.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ВКРежиссёр
Вазген
Каграманян
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Александр
Молочников
- ЕВАктриса
Екатерина
Варнава
- Актёр
Александр
Гудков
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Кирилл
Каганович
- ЗААктриса
Зара
Аршакян
- НМАктриса
Нана
Муштакова
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- АШАктёр
Алексей
Шраменко
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Продюсер
Нателла
Крапивина
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- АЕПродюсер
Александр
Емельянов
- ЕСПродюсер
Елена
Синельникова
- ААХудожница
Алина
Асрян
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- Оператор
Федор
Стручев
- АИКомпозитор
Артем
Иванов