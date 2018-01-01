Операция «Шаровая молния» (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Entebbe
Боевики, Триллеры102 мин18+
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Сюжет
В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Жозе
Падилья
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Эдди
Марсан
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- Актёр
Дени
Меноше
- БШАктёр
Бен
Шнетцер
- АБАктёр
Анхель
Бунани
- Актёр
Марк
Иванир
- НААктёр
Нонсо
Анози
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Раба
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- РХПродюсер
Рон
Халперн
- КСПродюсер
Кейт
Соломон
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- ДРМонтажёр
Даниэл
Резенде
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- РАКомпозитор
Родриго
Амаранте