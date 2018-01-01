Операция «Шаровая молния»
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Операция «Шаровая молния»

Операция «Шаровая молния» (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Entebbe
Боевики, Триллеры102 мин18+

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Сюжет

В 1976 году самолет, следовавший из Тель-Авива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту Энтеббе в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения…

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Шаровая молния»»

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