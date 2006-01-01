Виола в бутсах (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
17-летняя Виола играет в футбол лучше, чем любой мальчишка. Когда футбольные тренировки для девушек отменяются, она решается на отчаянный шаг - выдает себя за брата-близнеца Себастьяна.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- АБАктриса
Аманда
Байнс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ЛРАктриса
Лаура
Рэмси
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Дэвид
Кросс
- ДХАктриса
Джули
Хэгерти
- РХАктёр
Роберт
Хоффман
- Актриса
Александра
Брекенридж
- ДСАктёр
Джонатан
Садовский
- Актриса
Аманда
Крю
- ИЛСценарист
Ивэн
Лесли
- КМСценарист
Карен
МакКулла
- КССценарист
Кирстен
Смит
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ИЛПродюсер
Ивэн
Лесли
- Продюсер
Лорен
Шулер Доннер
- Продюсер
Гари
Лучези
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван