Виола в бутсах
Wink
Фильмы
Виола в бутсах
9.32006, She's the Man
Мелодрамы, Комедии100 мин16+

Виола в бутсах (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

17-летняя Виола играет в футбол лучше, чем любой мальчишка. Когда футбольные тренировки для девушек отменяются, она решается на отчаянный шаг - выдает себя за брата-близнеца Себастьяна.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виола в бутсах»

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