Виола в бутсах (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

17-летняя Виола играет в футбол лучше, чем любой мальчишка. Когда футбольные тренировки для девушек отменяются, она решается на отчаянный шаг - выдает себя за брата-близнеца Себастьяна.



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