Биография

Александра Брекенридж – актриса. В 2017-м награждена премией американской Гильдии киноактеров за роль в сериале «Это мы». Родилась в 1982 году. Актерским искусством заинтересовалась в 13 лет. Училась пению и фотографии, исполняла маленькие роли в сериалах. Симпатичную девушку охотно приглашают в многосерийные проекты, доверяя все более значительных персонажей. В 2000 году в сериале «Хулиганы и ботаны» у Брекенридж роль Шелли Уивер. В течение двух лет актриса озвучивает мультипликационный сериал «Гриффины». В 2002-м она исполняет главную роль в фильме ужасов «Клан вампиров», и с этого момента в карьере актрисы начинается подъем. В комедии 2005 года «Роми и Мишель. В начале пути» у нее снова главная роль, и зрители встречают ее Мишель с большим воодушевлением. Через год выходит комедия «Она мужчина». В фильме Брекенридж с успехом играет забавную и непоследовательную Монику. Публика с одобрением принимает игру актрисы в сериале «Американская история ужасов». Ее Мойра О'Хара – типичный призрак: безвинно погибшая девушка, увлеченная идеей отмщения... В последние годы актриса играет главную роль в мелодраматическом сериале «Девственная река».