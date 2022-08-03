Охотники за привидениями 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.11989, Ghostbusters II
Фантастика, Комедия103 мин12+
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О фильме
Когда ребенок Даны чуть не погибает при странных обстоятельствах, становится понятно, что зло снова появилось на улицах Нью-Йорка. Питер, Рэй, Эгон и Уинстон стряхивают пыль со своих бластеров и устремляются навстречу новой опасности!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Харольд
Рэмис
- РМАктёр
Рик
Морэнис
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- Актёр
Питер
МакНикол
- Актёр
Харрис
Юлин
- ДМАктёр
Дэвид
Маргулис
- Сценарист
Дэн
Эйкройд
- Сценарист
Харольд
Рэмис
- Продюсер
Айвен
Райтман
- ББПродюсер
Берни
Бриллштейн
- МСПродюсер
Майкл
С. Гросс
- ШКПродюсер
Шелдон
Кан
- ТДХудожник
Том
Даффилд
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- ДКМонтажёр
Донн
Кэмберн
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман