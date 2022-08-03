Охотники за привидениями 2
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Охотники за привидениями 2

Охотники за привидениями 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.11989, Ghostbusters II
Фантастика, Комедия103 мин12+

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О фильме

Когда ребенок Даны чуть не погибает при странных обстоятельствах, становится понятно, что зло снова появилось на улицах Нью-Йорка. Питер, Рэй, Эгон и Уинстон стряхивают пыль со своих бластеров и устремляются навстречу новой опасности!

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотники за привидениями 2»