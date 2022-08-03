Охотники за привидениями 2 (фильм, 1989) смотреть онлайн

Когда ребенок Даны чуть не погибает при странных обстоятельствах, становится понятно, что зло снова появилось на улицах Нью-Йорка. Питер, Рэй, Эгон и Уинстон стряхивают пыль со своих бластеров и устремляются навстречу новой опасности!

