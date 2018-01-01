Wink
Ограбление по-американски
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-американски»

Режиссёры

Сарик Андреасян

Режиссёр

Актёры

Хейден Кристенсен

Hayden Christensen
АктёрJames
Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрFrankie
Джордана Брюстер

Jordana Brewster
АктрисаEmily
Эйкон

Akon
АктёрSugar
Тори Киттлз

Tory Kittles
АктёрRay
Луис Да Силва мл.

Luis Da Silva Jr.
АктёрSpoonie
Лэнс Э. Николс

Lance E. Nichols
АктёрThe Boss
Джон МакКоннелл

John McConnell
АктёрBank Manager
Джо Крест

Joe Chrest
АктёрPolice Captain
Аарон В. Уильямсон

Aaron V. Williamson
АктёрHouse

Сценаристы

Рауль Инглис

Raul Inglis
Сценарист

Продюсеры

Тоув Кристенсен

Tove Christensen
Продюсер
Георгий Малков

Продюсер
Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Михаил Белякович

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Киран Паллегадда

Kiran Pallegadda
Монтажёр
Кирилл Козлов

Монтажёр

Композиторы

Арташес Андреасян

Композитор
Алим Заиров

Alim Zairov
Композитор
Роман Вишневский

Композитор