Биография

Актер Джо Крест родился 31 декабря 1969 года в американском городе Сент-Олбанс в Западной Вирджинии. Он окончил Университет штата по профессии режиссер, но, не останавливаясь на достигнутом, он поступает в Университет штата Луизиана и получает степень магистра. Когда он служил в ВВС США он показывал одни из лучших результатов в стрельбе. В 1997 году состоялась свадьба Джо и хореографа Кристин. В браке у них появилось двое детей: Николас и Саманта. Акте р завоевал популярность на сцене Центра имени Кеннеди, а также своей игрой в Лос-Анджелесском театре Амансон. Кроме того, Джо Крест был художественным руководителем в Ignition Film Repertory Company и одним из основателей театра Swine Palace. Первый фильм Джо Креста – «Царь горы» режиссера Стивена Содерберга вышел на экраны в 1993 году. В кино и на телевидении он значился как разноплановый акте р. Роли Джо Креста в таких картинах, как «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I», «Иллюзия обмана», «Тринадцать друзей Оушена», «Мачо и ботан» (сразу в двух частях), «G.I.Joe: Бросок кобры», «Невидимая сторона», «Перед классом» принесли ему популярность по всему миру, а также стали причиной востребованности у многих известных режиссеров.