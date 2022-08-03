Этот фильм пока недоступен
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (фильм, 1992) смотреть онлайн
О фильме
«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — продолжение кинохита «Один дома», где Кевин Маккаллистер снова доказывает, что ребенок в одиночку способен устроить большой переполох. Случайно оказавшись в Нью-Йорке, парень превращает мегаполис в личную игровую площадку.
Кевин по ошибке улетает в Большое яблоко, пока его семья мчится во Флориду, и с блеском в глазах заселяется в шикарный отель, размахивая чужой кредиткой. Какое-то время пацан изо всех сил беззаботно кайфует, но тут на сцену выходят старые знакомые — «мокрые» бандиты Гарри и Марв. Сбежав из тюрьмы, двое злоумышленников задумывают новое дело. Кевин, вооружившись смекалкой и кучей хитроумных ловушек, превращает их планы в уморительный цирк. О том, что скажет мама, когда узнает о проделках, мальчик и думать не желает.
Фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — вихрь озорных приключений, где смех и новогодняя магия идут рука об руку. Эта комедия — как коробка любимых конфет: открываешь, берешь одну и не можешь остановиться, пока не слопаешь все.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- МКАктёр
Маколей
Калкин
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- ДСАктёр
Дэниел
Стерн
- Актёр
Тим
Карри
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- БФАктриса
Бренда
Фрикер
- ЭБАктёр
Эдди
Брекен
- Актёр
Роб
Шнайдер
- ДААктриса
Дэна
Айви
- ДХСценарист
Джон
Хьюз
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- ДХПродюсер
Джон
Хьюз
- Продюсер
Марк
Рэдклифф
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АГАктриса дубляжа
Анастасия
Гиренкова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ММХудожник
Марвин
Марч
- Монтажёр
Раджа
Госнелл
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс