Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (фильм, 1992) смотреть онлайн

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — продолжение кинохита «Один дома», где Кевин Маккаллистер снова доказывает, что ребенок в одиночку способен устроить большой переполох. Случайно оказавшись в Нью-Йорке, парень превращает мегаполис в личную игровую площадку.



Кевин по ошибке улетает в Большое яблоко, пока его семья мчится во Флориду, и с блеском в глазах заселяется в шикарный отель, размахивая чужой кредиткой. Какое-то время пацан изо всех сил беззаботно кайфует, но тут на сцену выходят старые знакомые — «мокрые» бандиты Гарри и Марв. Сбежав из тюрьмы, двое злоумышленников задумывают новое дело. Кевин, вооружившись смекалкой и кучей хитроумных ловушек, превращает их планы в уморительный цирк. О том, что скажет мама, когда узнает о проделках, мальчик и думать не желает.



Фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» — вихрь озорных приключений, где смех и новогодняя магия идут рука об руку. Эта комедия — как коробка любимых конфет: открываешь, берешь одну и не можешь остановиться, пока не слопаешь все.

