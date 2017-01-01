Одаренная (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Фрэнк борется за право гениальной девочки оставаться ребенком. Звезда «Мстителей» Крис Эванс, Октавия Спенсер и Маккенна Грейс в трогательной драме от режиссера хита «Почему женщины убивают».



После смерти сестры одинокий Фрэнк Адлер берет на себя воспитание осиротевшей �племянницы. Уже в возрасте семи лет у Мэри обнаруживаются невероятные математические способности, которые, вероятнее всего, девочка унаследовала от матери. Школьная учительница Мэри рекомендует опекуну сконцентрироваться на развитии способностей девочки-вундеркинда, но сам Фрэнк хочет обеспечить племяннице настоящее детство, в котором у нее будет время на игры, друзей и личные увлечения. Однако вскоре появляется Эвелин — грозная мать Фрэнка, у которой свои планы на внучку-гения.



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