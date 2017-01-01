Одаренная (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Фрэнк борется за право гениальной девочки оставаться ребенком. Звезда «Мстителей» Крис Эванс, Октавия Спенсер и Маккенна Грейс в трогательной драме от режиссера хита «Почему женщины убивают».
После смерти сестры одинокий Фрэнк Адлер берет на себя воспитание осиротевшей �племянницы. Уже в возрасте семи лет у Мэри обнаруживаются невероятные математические способности, которые, вероятнее всего, девочка унаследовала от матери. Школьная учительница Мэри рекомендует опекуну сконцентрироваться на развитии способностей девочки-вундеркинда, но сам Фрэнк хочет обеспечить племяннице настоящее детство, в котором у нее будет время на игры, друзей и личные увлечения. Однако вскоре появляется Эвелин — грозная мать Фрэнка, у которой свои планы на внучку-гения.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- Актёр
Крис
Эванс
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- Актриса
Октавия
Спенсер
- Актриса
Дженни
Слейт
- МКАктёр
Майкл
Кендалл Каплан
- ДМАктёр
Джон
М. Джексон
- ГПАктёр
Гленн
Пламмер
- ДФАктёр
Джон
Финн
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- ТФСценарист
Том
Флинн
- Продюсер
Энди
Коэн
- Продюсер
Глен
Баснер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АТАктриса дубляжа
Алиса
Текучёва
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- БПМонтажёр
Билл
Панкоу
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен