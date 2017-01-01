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Одаренная

Одаренная (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.32017, Gifted
Драмы97 мин12+

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Сюжет

Фрэнк борется за право гениальной девочки оставаться ребенком. Звезда «Мстителей» Крис Эванс, Октавия Спенсер и Маккенна Грейс в трогательной драме от режиссера хита «Почему женщины убивают».

После смерти сестры одинокий Фрэнк Адлер берет на себя воспитание осиротевшей племянницы. Уже в возрасте семи лет у Мэри обнаруживаются невероятные математические способности, которые, вероятнее всего, девочка унаследовала от матери. Школьная учительница Мэри рекомендует опекуну сконцентрироваться на развитии способностей девочки-вундеркинда, но сам Фрэнк хочет обеспечить племяннице настоящее детство, в котором у нее будет время на игры, друзей и личные увлечения. Однако вскоре появляется Эвелин — грозная мать Фрэнка, у которой свои планы на внучку-гения.

Как считаете, имеет ли гений право на посредственную жизнь? Чтобы узнать, как сложится судьба Мэри, включайте драму о жизненном выборе «Одаренная» — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одаренная»

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