Очень женские истории (фильм, 2020) смотреть онлайн

Киноальманах из пяти короткометражных фильмов о женщинах в самых разных жизненных обстоятельствах – от комичных до драматических. Вас ждут старый как мир конфликт зрелой дамы и молоденькой любовницы еe мужа, годящейся ей в дочери сюжет из фантазийного будущего, где можно будет выбирать и арендовать себе партнера по заранее заданным параметрам драма успешной жены и матери, которая готова срываться по первому зову сестры-алкоголички и никак не может прекратить созависимую связь с ней, а также – другие уникальные истории, в которых можно узнать себя и своих близких.

