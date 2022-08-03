Очень женские истории
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Очень женские истории

Очень женские истории (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.42020, Очень женские истории
Мелодрама, Комедия92 мин18+

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О фильме

Киноальманах из пяти короткометражных фильмов о женщинах в самых разных жизненных обстоятельствах – от комичных до драматических. Вас ждут старый как мир конфликт зрелой дамы и молоденькой любовницы еe мужа, годящейся ей в дочери сюжет из фантазийного будущего, где можно будет выбирать и арендовать себе партнера по заранее заданным параметрам драма успешной жены и матери, которая готова срываться по первому зову сестры-алкоголички и никак не может прекратить созависимую связь с ней, а также – другие уникальные истории, в которых можно узнать себя и своих близких.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень женские истории»