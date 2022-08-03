Очень женские истории (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.42020, Очень женские истории
Мелодрама, Комедия92 мин18+
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О фильме
Киноальманах из пяти короткометражных фильмов о женщинах в самых разных жизненных обстоятельствах – от комичных до драматических. Вас ждут старый как мир конфликт зрелой дамы и молоденькой любовницы еe мужа, годящейся ей в дочери сюжет из фантазийного будущего, где можно будет выбирать и арендовать себе партнера по заранее заданным параметрам драма успешной жены и матери, которая готова срываться по первому зову сестры-алкоголички и никак не может прекратить созависимую связь с ней, а также – другие уникальные истории, в которых можно узнать себя и своих близких.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- НМРежиссёр
Наташа
Меркулова
- ЛЯРежиссёр
Лика
Ятковская
- АСРежиссёр
Анна
Саруханова
- ОМРежиссёр
Оксана
Михеева
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актриса
Анна
Слю
- Актриса
Любовь
Толкалина
- ПВАктриса
Полина
Виторган
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ДДАктриса
Диана
Дэлль
- Актриса
Анфиса
Черных
- ОМСценарист
Оксана
Михеева
- ЛЯСценарист
Лика
Ятковская
- НМСценарист
Наташа
Меркулова
- АБСценарист
Антон
Бильжо
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АЕПродюсер
Андрей
Епифанов
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- КСОператор
Ксения
Середа
- АМОператор
Александр
Мартынов
- АМКомпозитор
Андрюс
Мишкинис