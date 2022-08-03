Очень страшное кино 5 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые странные активности, когда они приносят двух осиротевших племянниц домой из больницы. Но когда нарастают проблемы и хаос в работе Джоди и карьере Дэна, они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны.

