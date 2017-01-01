Очень плохие девчонки (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Скарлетт Йоханссон и Зои Кравиц в смелой комедии о девичнике, омраченном смертью стриптизера. Джесс строит политическую карьеру, планирует занять место в сенате и скоро выходит замуж. В жизни у нее мало веселья, но близкая подруга Элис по случаю будущей свадьбы готовит крышесносный девичник— чтобы Джесс напоследок смогла вовсю оторваться в Майами. С собой в поездку они зовут старых подруг из колледжа, а также хорошую знакомую из Австралии. Правда, позитивное настроение длится недолго — у всех участниц оказывается много претензий друг к другу. Когда же приглашенный в их номер стриптизер по нелепой случайности умирает, главной их задачей становится одно — во что бы то ни стало скрыть происшествие, которое может поставить крест на будущем Джесс.
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Информация
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Люсия
Аньелло
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДБАктриса
Джиллиан
Белл
- Актриса
Зои
Кравиц
- ИГАктриса
Илана
Глейзер
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- ПВАктёр
Пол
В. Даунс
- РКАктёр
Райан
Купер
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- Актриса
Деми
Мур
- ЭМАктёр
Энрике
Мурсиано
- ЛАСценарист
Люсия
Аньелло
- ПВСценарист
Пол
В. Даунс
- ЛАПродюсер
Люсия
Аньелло
- ДБПродюсер
Дэйв
Бекки
- ПВПродюсер
Пол
В. Даунс
- МХПродюсер
Мэттью
Хирш
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- КСХудожница
Кэрол
Силверман
- ШПОператор
Шон
Портер
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис