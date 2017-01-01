Очень плохие девчонки (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Скарлетт Йоханссон и Зои Кравиц в смелой комедии о девичнике, омраченном смертью стриптизера. Джесс строит политическую карьеру, планирует занять место в сенате и скоро выходит замуж. В жизни у нее мало веселья, но близкая подруга Элис по случаю будущей свадьбы готовит крышесносный девичник— чтобы Джесс напоследок смогла вовсю оторваться в Майами. С собой в поездку они зовут старых подруг из колледжа, а также хорошую знакомую из Австралии. Правда, позитивное настроение длится недолго — у всех участниц оказывается много претензий друг к другу. Когда же приглашенный в их номер стриптизер по нелепой случайности умирает, главной их задачей становится одно — во что бы то ни стало скрыть происшествие, которое может поставить крест на будущем Джесс.



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