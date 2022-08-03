Wink
Фильмы
Очень хорошие девочки

Очень хорошие девочки (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Very Good Girls
Драма, Мелодрама86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Две нью-йоркские девушки договариваются потерять свою девственность в первое лето после окончания школы. Но получается так, что они обе влюбляются в одного уличного артиста…

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень хорошие девочки»